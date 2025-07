WIN EEN COMPLEET DAGJE UIT

Receptie

Voor informatie over Stadshart Amstelveen kunt u terecht bij de receptie in het Binnenhof. Onze hostess staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Bij de receptie kunt u ook terecht voor: - Shopgids met plattegrond – alle informatie over Stadshart Amstelveen in één gids - Informatie over de Stadshart Amstelveen Club. - Informatie over en het aanschaffen van de Amstlvn cadeaukaart - Rolstoel uitleen - Taxi reserveren

Lees meer