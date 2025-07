Passez les portes d’un lieu hors du commun, en découvrant le centre commercial Westfield le plus proche de chez vous. Expérience shopping inédite, découvertes à vivre entre amis ou en famille, moments gourmands à partager, vos centres commerciaux Westfield en France sont un voyage, en plus d’une destination.

Une journée inoubliable au cœur de nos centres commerciaux Westfield

Que vous veniez pour vous procurer la dernière paire de sneakers tendance, faire vos courses, changer de lunettes ou trouver une jolie déco, nous savons comment vous faire passer une journée inoubliable au sein de nos centres commerciaux Westfield. Notre objectif est non seulement de répondre à vos besoins et envies shopping, mais aussi de partager avec vous des moments que vous ne vivrez nulle part ailleurs. En plus d’une offre shopping sans pareil en France, les centres commerciaux Westfield proposent des cinémas, des espaces d’expositions, des ateliers et événements éphémères à découvrir tout au long de l’année. Votre centre commercial Westfield, c’est également un large choix culinaire pour tous les gourmands, à dévorer sur le pouce avant de poursuivre vos aventures, ou à savourer au cœur de l’un de nos food courts.

16 centres commerciaux en France pour des expériences sans fin

Avec un ensemble de 16 centres commerciaux répartis dans les quatre coins de la France, il y a forcément un centre commercial Westfield sur votre chemin. Paris, Lyon, Lille, ou bien Rennes, à chaque centre son identité et son offre de proximité. Enseignes iconiques, marques plus confidentielles, vous trouverez toujours de quoi satisfaire vos envies Mode, Beauté, Déco, Loisirs et même des articles en seconde main choisis avec soin par nos partenaires. Situés au cœur ou à proximité directe des villes, nos centres commerciaux sont facilement accessibles en transports en commun, en voiture ou en vélo. Découvrez des espaces arborés, ouverts, lumineux et prenez le temps de vous asseoir dans nos espaces lounge. Bouquinez, flânez, vous êtes libres d’organiser votre visite comme il vous plaît ! A bientôt dans l’un de nos centres commerciaux by Westfield en France.