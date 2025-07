Unsere Center in Deutschland

Shopping Center Deutschland

Die Erfolgsgeschichte der Westfield Shopping Center beginnt in Sydney, Australien, wo bereits 1959 die erste Mall eröffnet wurde. Damit war der Grundstein für neue innovative Shopping Center sowie einzigartige Einkaufs- und Lifestyle-Erlebnisse geschaffen – nicht nur in Australien. Denn die einschlägigen Erfolge in Down Under und Neuseeland ermöglichten schon bald eine Ausweitung des Unternehmens auf den amerikanischen und europäischen Markt. Und so laden neben Shopping Center in Frankreich, Italien, Schweden, Österreich, Kroatien, Polen und der Tschechischen Republik heute gleich 19 fantastische Center in Deutschland zum Kaufen, Entdecken und Genießen ein.

Die besten Flagship-Destinationen Deutschlands

Ob in den Köln Arcaden, dem Ruhr Park in Bochum, Minto in Mönchengladbach, dem Palais Vest in Recklinghausen oder den Pasing Arcaden in München – innerhalb der deutschen Grenzen erwartet Sie ein breites Shopping und Unterhaltungsangebot. Immerhin locken sowohl im Breuningerland Ludwigsburg als auch im Paunsdorf Center in Leipzig, in den Gera Arcaden oder den Gropius Passagen in Berlin unzählige Shops, Gastrobetriebe, Services und Dienstleistungen.

Zögern Sie daher nicht und wählen Sie eine der zahlreichen Flagship-Destinationen Deutschlands. Entdecken Sie die neuesten Mode-, Gastro- und Unterhaltungstrends in einem Westfield Zentrum in Ihrer Nähe. Erleben Sie beispielsweise Sonntagsfreude pur bei einem verkaufsoffenen Sonntag im Forum Steglitz in Berlin. Oder genießen Sie eines der diversen Open-Air-Events wie das Bilk Salsa Fest in den Düsseldorf Arcaden. Dabei erwartet Sie erstklassige Unterhaltung für die ganze Familie – ganz gleich, für welches der deutschen Shopping Center Sie sich auch entscheiden.

Derweil besonders das atemberaubende Westfield Centro Oberhausen mit rund 250 verschiedenen Shops ein Einkaufserlebnis der Superlative verspricht, wächst das internationale Unternehmen stetig weiter. Schon bald haben Sie daher auch in der Hamburger HafenCity die Chance, das innovative Westfield Hamburg-Überseequartier zu besuchen! Dann wartet in der Hansestadt ein Mixed-used-Quartier mit über 400.000 Quadratmetern zum Entdecken und Erleben.

Hier bleiben keine Wünsche offen

Dank der einmaligen Kombination aus Einzelhandel, Unterhaltung, Freizeit und Gastronomie schaffen die Westfield Shoppingcenter eine fantastische Einkaufswelt für Groß und Klein. Zudem bieten Ihnen die hervorragende Verkehrsanbindung der verschiedenen Zentren die Möglichkeit, sowohl mit Bussen und Bahnen oder mit dem eignen Auto anzureisen und kostenlos vor Ort zu parken. Nicht zuletzt können Sie uns jedoch auch per Rad besuchen, denn bei uns erwarten Sie zahlreiche kostenlose Stellplätze. Somit bleibt am Ende lediglich die Frage: Wann besuchen Sie ein Center in Ihrer Nähe?