Entdecken Sie unsere Shoppingcenter

Freuen Sie sich auf eine Welt voller Shopping-Möglichkeiten, Unterhaltungsangebote, kulinarischer Genüsse und spannender Erlebnisse. Wir heißen Sie herzlich willkommen in der zauberhaften Welt von Westfield in Österreich: Hier wird jeder Besuch garantiert zu einem unvergesslichen Abenteuer. Gerne führen wir Sie durch einen typischen Tag in der Westfield Shopping City Süd und im Westfield Donau Zentrum, zwei herausragenden Shopping- und Erlebnisdestinationen in Wien und Umgebung.

Westfield Shopping City Süd

Sie beginnen Ihren Tag in der Westfield Shopping City Süd, einem der größten Shoppingcenter Europas in der Nähe von Wien. Dieses Shoppingcenter zeichnet sich insbesondere durch seine moderne Architektur und raffinierte Ausstattung aus. Nach einem Bummel durch beliebte Geschäfte wie beispielsweise H&M, Zara, Primark oder Maisons du Monde haben Sie sich eine kulinarische Pause verdient. Zahlreiche internationale Fast-Food-Ketten wie Subway, KFC oder Burger King locken mit ihrem Angebot. Sie haben Lust auf ein typisch österreichisches Geschmackserlebnis? Kein Problem. Lassen Sie sich in einem der zahlreichen Restaurants mit lokalen Spezialitäten verwöhnen.Anschließend entdecken Sie im Cineplexx Westfield SCS bei einer Filmsession die neuesten Trends. Sie könnten sich aber auch ein oder zwei Spiele im VR Gaming Zero Latency gönnen. Wenn Sie Spaß an Fitness haben, ist ein Workout im FITINN die perfekte Gelegenheit, um Ihr Energielevel hoch zu halten.

Westfield Donau Zentrum

Den Nachmittag verbringen Sie im Westfield Donau Zentrum, das direkt an der Alten Donau liegt. Machen Sie einen gemütlichen Bummel durch bekannte Geschäfte wie Peek & Cloppenburg, Hervis oder Levis und viele weitere. Danach können Sie sich in einem der charmanten Cafés bei einer guten Tasse österreichischen Kaffee entspannen. Für Spielbegeisterte gibt es einen Bereich mit Billardtischen, in dem sie sich austoben können. Lassen Sie den Abend in ruhiger Atmosphäre auf der Terrasse bei einem Glas Wein ausklingen. Beide Westfield Shoppingcenter organisieren übrigens regelmäßig je nach Jahreszeit Veranstaltungen, Kunstausstellungen und Live-Konzerte, die Ihren Besuch noch spannender gestalten.Dank des Family-Programms steht einem angenehmen Einkaufsbummel mit den Kleinen im Westfield Donau Zentrum nichts mehr im Wege. Das familienfreundliche Konzept umfasst riesige Kinderspielflächen wie das Kinderland „Dachboden Zauber“ und den Zauberbaum, wo die Kinder rennen, rutschen, sich verstecken und Spaß haben können.Westfield in Österreich ist weit mehr als nur ein Shoppingcenter. Sie verbringen dort einen unvergesslichen Tag voller schöner Shopping-Erlebnisse, Restaurantbesuche und spannender Unterhaltung. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach den neuesten Trends sind, ein gutes Essen genießen möchten, Unterhaltung für die ganze Familie suchen oder einfach nur entspannen wollen: Die Westfield Shopping City Süd und das Westfield Donau Zentrum halten für Sie alles bereit, was Sie sich an einem Tag an Überraschungen und Erlebnissen nur wünschen können.Lassen auch Sie sich von der zauberhaften Welt von Westfield in Österreich begeistern!