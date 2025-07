Fisketorvet – Copenhagen Mall er et af Danmarks største shoppingcentre, med en unik placering i København.



Tæt på vandet, tæt på Vesterbro – og fem minutter fra Islandsbrygge via cykelslangen og som navnet afslører, har vi arvet vores beliggenhed fra Københavns gamle Fisketorv og dermed også den smukke udsigt til vandet. Vi åbnede dørene for centret i år 2000 og lægger i dag hus til ca. 120 butikker, der spænder over alt fra Zara, Bahne og Ønskebørn til Silvan, Lidl, Føtex og mange, mange flere. Hos Fisketorvet dækker vi alle shoppingbehov samtidig med at vi tilbyder et væld af lækre restaurant- og cafémuligheder. Og så har vi selvfølgelig også en af landets bedste biografer med Danmarks eneste IMAX®-sal.

Vi er en del af Unibail-Rodamco-Westfield, verdens næststørste shoppingcenter-virksomhed med 92 centre i Europa og Nordamerika. Vi har med andre ord stor erfaring med det vi laver, og det synes vi selv man kan mærke, når man besøger os.

Vi tilbyder dig en shoppingoplevelse som ingen anden!



Start dagen med en kop kaffe eller morgenmad på en af vores caféer, før du går ud for at shoppe. Med hundredvis af butikker, fra hverdag til luksus, tilbyder vi alt inden for mode, boligudstyr, skønhed og elektronik.



Vores shoppingcentre handler ikke kun om at shoppe: De handler om at skabe minder med venner og familie. Nyd god mad fra hele verden, tag en popcorn og se den nyeste film i biografen, eller opdag noget andet sammen i en fantastisk verden af muligheder.